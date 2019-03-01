В Хабаровске водитель автобуса выгнал из салона пятерых школьников за то, что они не смогли оплатить проезд по причине разрядившегося валидатора, сообщает местный портал "Губерния".

Отмечается, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал случившееся вопиющим случаем. Он заявил, что неработающий валидатор является проблемой перевозчика, в таком случае билеты пассажиров должна оплатить ответственная сторона.

"Речь здесь идет о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей", – подчеркнул Кравчук.

Перевозчик провел собственную проверку и намерен уволить водителя.

Также отмечается, что теперь в каждом общественном транспортном средстве должны будут повесить объявления о том, что если валидатор неисправен, то пассажиры могут не оплачивать проезд.