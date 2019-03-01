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Школьники не смогли оплатить проезд из-за валидатора и их выгнали из автобуса

, ИА "Амител"
Теперь в автобусах появятся объявления о том, что если валидатор неисправен, то пассажиры могут не оплачивать проезд
Перевозчик провел собственную проверку и намерен уволить водителя / Фото: atlanta-s.livejournal.com

Перевозчик провел собственную проверку и намерен уволить водителя / Фото: atlanta-s.livejournal.com

В Хабаровске водитель автобуса выгнал из салона пятерых школьников за то, что они не смогли оплатить проезд по причине разрядившегося валидатора, сообщает местный портал "Губерния".

Отмечается, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал случившееся вопиющим случаем. Он заявил, что неработающий валидатор является проблемой перевозчика, в таком случае билеты пассажиров должна оплатить ответственная сторона.

"Речь здесь идет о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей", – подчеркнул Кравчук.

Перевозчик провел собственную проверку и намерен уволить водителя.

Также отмечается, что теперь в каждом общественном транспортном средстве должны будут повесить объявления о том, что если валидатор неисправен, то пассажиры могут не оплачивать проезд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.03.2019 15:18
- гость -

Современным ожиревшим школьникам пешие прогулки только на пользу!

0  0
1.03.2019 16:32
- гость -

гостю 15.18 по себе всех не судите

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