Россиянам предложили давать субсидию на покупку парковочного места

Российским семьям предложили оказывать помощь с приобретением парковочного места – выделять субсидию в размере до 500 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Василия Власова.

"Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 000 до 500 000 рублей на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают", – говорится в письме Власова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Депутат подчеркнул, что в стране поддерживается приобретение автомобилей семьями, в том числе с помощью программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Однако это порождает необходимость парковочных мест, покупка которых зачастую недоступна.

Власов попросил министра дать оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Ранее сообщалось, что россиянам будет запрещено приобретать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места. Позже в Госдуме эту информацию опровергли.