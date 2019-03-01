Авария с участием пяти автомобилей произошла в центре Барнаула утром в пятницу, 1 марта, сообщили в городской ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 08:58 на улице Партизанской в районе дома № 44.

Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Карина", допустил столкновение с автомобилем "Субару" под управлением мужчины 1989 года рождения.

Затем от столкновения автомобиль "Субару" отбросило на "Ситроен С3", "Тойоту Королла" и "БМВ Х5".

"В результате ДТП медицинская помощь оказана водителю и пассажиру автомобиля "Ситроен С3", мужчине и женщине 1988 и 1981 года рождения соответственно. Сотрудниками полиции проводится проверка", – резюмируют в ГИБДД.