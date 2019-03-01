Начались испытания робототехнической платформы "Маркер", которая станет основой для отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

Как уточнили в ФПИ, на основе "Маркера" в настоящее время идет разработка различных технологий.

В частности с помощью указанной платформы модифицируют роботов и беспилотники, способных взаимодействовать со спецвойсками.

"Это конструктор для создания моделей ведения боевых действий будущего", – сообщили в ФПИ.

В организации подчеркнули, что наземные робототехнические комплексы эволюционируют путем наращивания возможностей по выполнению задач в автономном режиме.

При этом степень задействования оператора в управлении постепенно снижается, добавили в ФПИ.

"Маркер" разработан Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника". Ими же ранее создан человекоподобный робот Федор, переданный в эксплуатацию Роскосмосу. Кроме того, ФПИ известен своей робототехнической разработкой "Нерехта". Комплекс создан в сотрудничестве с Заводом имени В. А. Дегтярева.