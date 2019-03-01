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Новости

Избитый педагогом второклассник ударил стулом по спине другую учительницу

, ИА "Амител"
Ученик ударил по спине учителя технологии, отказавшись выполнять ее задание
В ноябре учительница с 24-летним стажем выволокла этого же школьника в коридор / Фото: кадр из видео

В ноябре учительница с 24-летним стажем выволокла этого же школьника в коридор / Фото: кадр из видео

Второклассник из Комсомольска-на-Амуре, которого в ноябре 2018 года избил педагог, ударил другую учительницу стулом по спине, сообщает РИА "Новости".

Как рассказала Светлана Тамбовская, директор школы № 37, после происшествия ребенка перевели на надомное обучение.

"Школа работает в обычном режиме. Ребенок обучается на дому", – сообщила Тамбовская.

Отмечается, что инцидент произошел в школе перед 23 Февраля. Ученик ударил по спине учителя технологии, отказавшись выполнять ее задание.

В ноябре 2018 года учительница с 24-летним стажем выволокла этого же школьника в коридор и несколько раз ударила из-за того, что тот мешал вести урок. Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. На следующей неделе эта учительница возвращается к работе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.03.2019 16:56
- гость -

С введением инклюзивого образования такие случаи станут обыденностью.

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1.03.2019 17:20
гость

Довели ребенка!
Засудила бы учительницу!

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