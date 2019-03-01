Тушение пожара в барнаульской промзоне продолжается – в данный момент распространение огня прекращено, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, днем 1 марта на территории одного из предприятий в Заводском проезде загорелась емкость с мазутом.

"На место пожара в проезде Заводском была направлена дежурная смена третьей пожарно-спасательной части. Емкость объемом 5000 кубометров была неполная, объем горючей жидкости – примерно 2000 кубометров. На тушение пожара поданы специальные стволы высокой мощности, работает два звена газодымозащитной службы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", – отмечают в экстренном ведомстве.

В 12:40 пожар локализован, распространение огня прекращено.

На месте работают 77 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 67 человек личного состава, 19 единиц техники. Работа по тушению продолжается.