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Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего бизнесмена, который обвиняется в гибели трех человек в результате автомобильной аварии в центре Барнаула, завершено и направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба УВД РФ по Барнаулу, дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее огромный общественный резонанс, произошло 15 октября 2018 года в городе Барнауле на проспекте Ленина, 23. Установлено, что водитель Александр Р. ехал на BMW X6, на красный свет светофора выехал на перекресток Ленина – Анатолия и допустил наезд на Renault Scenic. На месте погибли 34-летняя женщина и две девочки трех и пяти лет.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В ходе следствия был проведен ряд исследований и экспертиз, в том числе автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинские, психиатрические. Собраны доказательства, которые позволили провести объективное расследование и полностью восстановить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", – сообщается в релизе.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет.