Завершенный образ современной женщины – это не тонна косметики на лице. Сложный макияж давно уже стал историей вечеров и праздников. Что касается повседневности – все бьюти-тренды просто кричат о естественности. Которая, между прочим, может подчеркнуть индивидуальность каждой красавицы гораздо лучше броских теней или яркой помады.

Наибольшую актуальность простота и лаконичность образа имеет в силу ритма жизни, который безжалостно ускоряется и оставляет все меньше свободного времени.

Общеизвестный факт – пушистые длинные ресницы и аккуратные оформленные брови делают глаза выразительными. Доверились профессионалам, которые подчеркнули красоту ваших глаз? Считайте, что образ завершен. Для ежедневного макияжа достаточно лишь нанести немного тона для лица и легкого касания красками губ. 10 минут максимум – и красотка уже бежит по своим делам.

Ровные, длинные и объемные ресницы, в которых, кажется, может спрятаться солнечный зайчик. Соблазнительный изгиб четких бровей, приковывающий восхищенные взгляды. Это ли не мечта каждой женщины – в любое мгновение выглядеть изумительно и чувствовать себя уверенно?

Студия ресниц Елены Рязановой готова помочь прекрасным созданиям в исполнении этого желания.

Наращивание ресниц – от нежной классики до блистательного Голливуда. Архитектура и коррекция бровей – с сохранением природной формы и акцентом на их совершенстве. Сертифицированные мастера студии Елены Рязановой обладают художественным и эстетическим вкусом – при своей деликатной работе добиваются естественности и оформления ресниц и бровей таким образом, чтобы они подходили именно вашему типу лица и подчеркивали его достоинства.

Здесь вам предложат привлекательные цены. И это при том, что в своей работе команда использует качественные материалы премиум-класса.

Что еще найдете в этой студии красоты? Двухдневный курс "Идеальный объем+2D" – уникальная программа для начинающих мастеров и всех желающих овладеть искусством наращивания ресниц. Коллектив Елены Рязановой уверен, что научиться точной технике по созданию идеального взгляда может абсолютно каждый.

Если вы еще не определились с подарком на 8 Марта, студия Елены Рязановой подготовила прекрасное предложение – подарите своей любимой красоту! К прекрасному весеннему дню, а также для любого другого повода специалисты приготовили подарочные сертификаты на наращивание ресниц, оформление бровей или обе услуги в комплексе на любую сумму.

Уход за собой – отличный подарок, а сертификат предоставляет свободу решать, какой именно процедурой себя порадовать.

Красота разнообразна, как сама жизнь. Красота ослепляет и заставляет светиться изнутри. Она в глазах и она в сердце. Как будто знакомая, но всегда удивительная. Красота вокруг и внутри каждого.

Студия ресниц Елены Рязановой

г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 72 (ТЦ "Вавилон")

Телефон: 8 (3852) 600-553, 8 (3852) 600-553

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