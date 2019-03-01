Минтруд назвал регионы с самым высоким и самым низким уровнем безработицы, сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга Минтруда.

На начало 2019 года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии (8,7%). Примерно такой же уровень отмечался в Чечне (8%). Значительное число официально безработных было зарегистрировано в Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), а также в республиках Северная Осетия, Алтай и в Чукотском автономном округе (2,2%).

Наиболее низкий уровень безработицы отмечался в Севастополе (0,2%) и Ленинградской области (0,3%). А также в Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%).

В Минтруде отметили, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.

Отмечается, что в 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1%. На начало года он составил 0,9% от общей численности рабочей силы.