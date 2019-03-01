Вопросы экспорта зерна и продуктов переработки обсудили на 12-й зимней Зерновой конференции, которая проходит с 27 февраля по 1 марта в Белокурихе.

Как сообщил в приветственном слове участникам конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в ближайшие годы регион намерен увеличить экспорт сельхозпродукции и продукции перерабатывающей промышленности в 2,7 раза, до 500 млн долларов. По словам Александра Лукьянова, заместителя председателя правительства Алтайского края, в прошлом году край экспортировал зерно в 21 государство, а основными покупателями муки в прошедшем году стали Таджикистан, Сирия, Беларусь и Северная Корея. Тормозит процесс то, что во всем мире муку перевозят в контейнерах, а в Алтайском крае отправки контейнерами возможны только из Барнаула. Между тем, в Алтайском крае перерабатывают 2,6 млн тонн зерна, из них на продовольственные цели – 2 млн тонн. Общий урожай зерновых в 2018 году в регионе составил более 5 млн тонн, это четвертое место в России и 33% от общего урожая Сибири.

Александр Мажурин, начальник отдела организации государственных интервенций департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ, сообщил со ссылкой на данные таможенной службы, что в 2018 году регионы России экспортировали 34,1 млн тонн зерновых, это соответствует уровню прошлого сезона. Незначительно – на 6% – увеличился экспорт пшеницы (28,4 млн тонн). В текущем сельскохозяйственном сезоне, по прогнозам, объем экспорта сельскохозяйственной продукции может составить 42 млн тонн.

По словам представителя Минсельхоза России, развитию экспорта способствует в том числе принятое в 2017 году Постановление Правительства РФ № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом". В первый год действия программы господдержки субсидии на 49 млн рублей получили 15 организаций, они экспортировали 30 тыс. тонн продукции. В 2018 году объем субсидирования вырос до 829 млн рублей, поддержку получили 80 организаций, которые экспортировали 1 млн тонн продукции. "На 2019 год в рамках данного постановления предусмотрено 1,3 млрд рублей. Заявки принимаются в установленном порядке", – отметил Александр Мажурин.

Ранее Валерий Гачман, председатель Союза зернопереработчиков Алтайского края, сообщил Amic.ru, что для алтайских мукомолов главным препятствием для выхода на внешние рынки является длинное сухопутное плечо.

Напомним, 12-я зимняя Зерновая конференция проходит в Белокурихе с 27 февраля по 1 марта. Ее участниками стали представители 143 компаний из разных регионов России (56 – из СФО), а также из Казахстана и Украины – всего 240 человек: руководители предприятий зернопереработки, представители структур управления разного уровня. В заключительный день форума перед слушателями выступят эксперты по рынку зерна и муки Украины – Родион Рыбчинский, директор ассоциации "Мукомолы Украины" и Андрей Друзяка, директор Grain Star International Ukraine. По словам Валерия Гачмана, Украина смогла кратно увеличить экспорт муки – продукта с добавленной стоимостью. Мукомолы Украины работают в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, ближнего зарубежья. Кроме того, эта страна – самый крупный поставщик муки в Китайскую Народную Республику.