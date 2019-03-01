Жителей и гостей Барнаула предупреждают об административной ответственности за нарушение правил остановки и парковки транспортных средств у зданий аэропорта и железнодорожного вокзала – для установления нарушителей здесь размещены специальные устройства под названием "Дозор".

"В краевой столице установлены и введены в эксплуатацию два стационарных специальных технических средства "Дозор", имеющие функции фотофиксации нарушений части 4 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку", – сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД подчеркивают, что комплексы "Дозор" фиксируют нарушения требований дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" на территориях Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова и железнодорожного вокзала.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.