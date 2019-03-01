Крупный пожар в барнаульской промзоне на территории бывшего сажевого завода ликвидирован, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Горение резервуара с мазутом ликвидировано. На месте происшествия в работе было задействовано 78 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 63 человека личного состава, 18 единиц техники", – отмечают в экстренном ведомстве.

В данный момент причина возгорания устанавливается, но вероятнее всего пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

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Напомним, что сообщение о пожаре в Заводском проезде поступило в 12:10 1 марта. Выяснилось, что на территории бывшего завода загорелась емкость с мазутом.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.