Тонкие блины



Фото: polzavred.ru

Что потребуется?

1 яйцо;

350 г пшеничной муки;

500 мл воды;

сахар по вкусу;

соль по вкусу;

масло растительное по вкусу.

Как готовить?

Яйцо взбить с водой, добавить соль и сахар по вкусу, затем муку – до достижения нужной консистенции, влить масло и жарить.

Шоколадные блины



Фото: m.yandex.ru

Что потребуется?

4 яйца;

60 г темного шоколада;

1 стакан пшеничной муки;

1 стакан молока;

3/4 стакана натурального йогурта;

2 ст. л. шоколадного сиропа;

2 ст. л. сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

масло растительное по вкусу.

Как готовить?

Растопите шоколад на водяной бане. В миске взбейте яйца и добавьте растопленный шоколад, муку, молоко, йогурт, шоколадный сироп, сахар, разрыхлитель и соль. Все перемешайте до однородного состояния. Оставьте на 5-10 минут в прохладном месте. Хорошо разогрейте смазанную маслом сковороду на среднем огне. Жарьте блины, по необходимости добавляя масло, с обеих сторон, до готовности.

Медовые блины



Фото: alimero.ru

Что потребуется?

6 яиц;

1 стакан воды;

5-6 стаканов молока;

4 стакана муки;

0,5 стакана сахара;

0,5 стакана растительного масла;

ванильный сахар по вкусу;

3-5 ст. л. меда;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Как готовить?

Как сообщает alimero.ru , необходимо разбить яйца, добавить сахар и растительное масло. Смешайте вилкой яичную массу до однородности. После этого добавьте молоко, щепотку соли и ванильный сахар. Молока лучше добавить половину, чтобы не образовались комочки, которые в жидком тесте разбить будет трудно. Засыпьте муку, которую предварительно лучше просеять для насыщения кислородом. Добавьте мед и перемешивайте тесто до однородности. Как только комочки будут разбиты, добавляйте оставшееся молоко и воду. Перемешивайте тесто и жарьте из него блины на сковороде, которую кисточкой смазывайте растительным маслом перед каждой жаркой блина.

Блины на кефире



Фото: alimero.ru

Что потребуется?

3 стакана кефира;

2 стакана муки;

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. пищевой соды.

Как готовить?

Как сообщает alimero.ru, муку нужно просеять, чтобы насытить ее кислородом. После этого разбейте в муку яйца. После добавьте в муку пищевую соду и слегка смешайте, не смешивая яйца с мукой. Добавьте сахар. Влейте 2 стакана кефира и перемешайте тесто. Теперь вливайте еще один стакан кефира и снова все перемешивайте до однородного состояния. Тесто должно быть, как сметана. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выливайте порционно тесто, чтобы получить тонкие блины. Через несколько минут аккуратно переворачивайте блины, чтобы они прожарились с обеих сторон. Блины будут немного расти в объеме, но это не страшно – они получатся очень вкусными.

Блины на картофельном отваре



Фото: alimero.ru

Что потребуется?

5-6 яиц;

2 стакана молока;

1,5 стакана картофельного отвара;

4-5 ст. л. сахара;

5 ст. л. растительного или сливочного масла;

щепотка соли;

2 стакана муки.

Как готовить?