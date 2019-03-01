Причину гибели группы Дятлова объяснил Следственный комитет

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на выводы сотрудников Следственного комитета, которые в 2015 году начали изучать обстоятельства гибели молодых людей.

Следователи описали ход событий, приведших к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области. По версии ведомства, первая группа туристов погибла у костра без одежды и еды, не имея физических возможностей поддерживать огонь.

Группа, возглавляемая самим Дятловым, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, а третья группа в поисках "более надежного убежища" добралась до перешейка и провалилась под снег.

Также отмечается, что уровень подготовки группы был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода. Кроме того, у туристов не было необходимого для маршрута снаряжения и полноценной карты местности.

Главной ошибкой тургруппы признана ночевка на склоне горы во время сильного снегопада.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен нашли тела девяти лыжников – студентов Уральского политехнического института, которые отправились туда в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы. В живых остался только один человек, который сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия. Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссора между туристами, необъяснимые причины и не только.