Президент России Владимир Путин заявил, что государство намерено продолжить мероприятия по улучшению условий жизни и работы женщин, сообщается на сайте Кремля.
"Подчеркну, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их личностной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание вопросам поддержки института семьи, материнства и детства", – подчеркнул Путин в своем приветствии к участникам, организаторам и гостям Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов".
Путин напомнил, что в России женщины работают в различных отраслях экономики, успешны в решении производственных задач, занимают лидирующие позиции в своей профессиональной деятельности.
Также Путин, пользуясь случаем, поздравил женщин с приближающимся праздником – Международным женским днем.
Международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. На него прибыли гости из 16 стран и 39 субъектов РФ.
Комментарии
Гы-гы
Владимир Владимирович, чтобы свой рейтинг как нибудь надуть - каждой бабе по сережке.
Ты уже их создал , подняв пенсионный возраст .
Как только рейтинг рухнул ниже плинтуса , так сразу стал изображать бурную деятельность , но уже поздно .
Когда опустили рубль по отношению к доллару, то обещали возрождение промышленности,
когда поднимали пенсионный возраст обещали прибавки к пенсии, обещали что бензин дорожать не будет, подняли НДС обещали что инфляции существенной не будет....
и что? каков результат?
Президент России Владимир Путин заявил, что государство намерено продолжить мероприятия по улучшению условий жизни и работы женщин
Давай, пенсионный возраст им до 65-и повысь, они тебя еще больше любить будут
18-02 вам сколько лет, что вы до сих пор верите чинушам?
Не верь. Не бойся. Не проси.
1.03.2019 18:09
- гость -
18-02 вам сколько лет, что вы до сих пор верите чинушам?
не порите чушку