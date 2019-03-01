Лукашенко допустил введение единого рубля в России и Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ допустил введение единой с Россией валюты, сообщает Sputnik.

"Россия нам предлагает единую валюту. Мы за! Пусть будет рубль. Зачем нам выдумывать талер? Но пусть это будет не российский рубль, а наш общий. Но главный вопрос, где будет находиться эмиссионный центр", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что эмиссионный центр должен располагаться в Санкт-Петербурге, потому что это его любимый город и родина президента России.

Говоря о возможном объединении стран, Лукашенко заявил, что россияне эту идею поддержат, но 98% белорусов будут против: "Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого?"

Ранее Лукашенко заявлял, что общая для Союзного государства валюта не должна контролироваться Центральным банком России. По его мнению, необходимо создать особый банк, который смог бы действовать на равных условиях для обеих стран.