Стало известно, почему обрушился трап с людьми в аэропорту Барнаула

Западно-Сибирская транспортная прокуратура закончила проверку происшествия в аэропорту Барнаула, в результате которого под пассажирами авиакомпании "Уральские авиалинии" обрушился автотрап, сообщает "Интерфакс".

Причиной аварии названо превышение сроков эксплуатации техники. "Эксплуатация четырех трапов прекращена, двух – приостановлена", – рассказал Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

По его словам, эти меры были вызваны выявленными нарушениями в эксплуатации трапов.

Костенко подчеркнул, что срок эксплуатации трапа, с которого упали люди, истек. Кроме того, необходимое обслуживание в установленные сроки не проводилось.

Обрушение случилось 12 февраля при посадке пассажиров рейса № 652 Барнаул – Москва в аэробус А320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Шестеро человек упали с трапа, а сама конструкция рассыпалась. Четверо пострадавших были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.