Российским спортсменам запретили пить пиво перед анализами на допинг

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила в интервью ТАСС, что российское антидопинговое агентство запрещает спортсменам выпивать алкоголь для искажения результатов анализа.

"Это положение теперь отражено в инструкции для офицеров допинг-контроля. Теперь атлету, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение, оно потом будет занесено в отчет инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено", – сказала Пахноцкая.

Пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки обладают мочегонными свойствами и могут использоваться спортсменами для ускорения процедуры сдачи допинг-проб мочи. По словам Пахноцкой, в употреблении пива во время процедуры прохождения допинга раньше замечались спортивные ходоки.

Запрет на пиво и другие слабоалкогольные напитки касается времени с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.

Как отметила Пахноцкая, международные федерации футбола и хоккея уже четко прописали запрет на употребление алкогольных напитков во время допинг-контроля.