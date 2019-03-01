Более полумиллиона машин проехало по Крымскому мосту за его первую зиму, который работал в штатном режиме даже в непогоду — метеостанции за три месяца зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Самым ветреным месяцем зимы стал январь, когда штормило в общей сложности 330 часов, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Местами порывы ветра достигали 24 метров в секунду, а высота волн — 2,5 метра.

"За время реализации проекта Крымского моста наиболее суровой стала зима 2017 года. Тогда штормовое предупреждение объявлялось на 1000 часов, а в феврале строящийся мост самостоятельно пережил ледоход. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую", — рассказал начальник службы логистики компании "СГМ-Мост" Игорь Сталоверов.

На автодорожной части моста установлено семь метеостанций, три из них на арке. Они предупреждают, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосную дорогу заблаговременно обрабатывают водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.

На автодорожной арке всего установлено более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Данные поступают в Центр управления производством Крымского моста, где расчетные проектные значения сравниваются с фактическими. За все время наблюдения превышений расчетных параметров напряжений и деформаций не зафиксировано. Результаты мониторинга подтверждают конструктивную надежность сложнейшего инженерного сооружения. Проектировщики гарантируют работу путепровода в течение ближайших 100 лет.

Автодорожная часть Крымского моста запущена в 2018 году. Движение поездов откроется в 2019 году.