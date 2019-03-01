Климкин заявил о происхождении России и Беларуси от Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для Observador заявил, что Россия и Беларусь произошли от Украины, сообщает RT.

По словам Климкина, Украина является наследницей Киевской Руси: "Украина-Русь не только получила привилегии от христианства, но и многое дала Церкви Христа, Европе и всему миру. После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия".

Климкин отметил, что украинцы всегда были европейской нацией, а также важнейшую роль Украины "в формировании Европы и ее ценностей".

Также он считает, что в настоящее время "с точки зрения религиозного разнообразия Украина является уникальным пространством, объединяющим в одной стране практически все религии Центральной Европы, которые действуют в условиях мира и дружеского диалога".

"Терпимость, солидарность и открытость украинцев являются отражением Европы, ее фундаментальных ценностей, которыми мы можем гордиться и которые мы должны защищать", — добавил Климкин.