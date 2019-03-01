Украина подсчитала погибших за пять лет войны в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на заседании всеукраинского форума семьи заявил, что пять лет гражданской войны на Украине унесли жизни 13 тысяч человек, 10 тысяч из которых мирные жители, сообщает "Интерфакс".

По словам Турчинова, Украина сейчас пребывает в состоянии сильного демографического кризиса. В частности в минувшем году на Украине родилось 335 тысяч детей, а умерло 587 тысяч человек.

"За год украинцев стало меньше на 252 тысячи. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", – заявил Турчинов.

Также он добавил, что рождаемость в стране снизилась на 7% в сравнении с предыдущим годом. Увеличилось и количество абортов: свыше 100 тысяч женщин прервали беременность в медучреждениях. По его словам, в прошлом году Украина возглавила список стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения.

"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей – один из главных приоритетов ответственной страны, у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", – заключил Турчинов.