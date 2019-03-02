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Барнаульским перевозчикам на обновление автопарка необходимо 6 миллиардов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Износ трамваев и троллейбусов достиг 90%

Фото: "Барнаульский автобус"

Барнаульским перевозчикам для обновления автопарка автобусов необходимо около 6 миллиардов рублей. Об этом в рамках круглого стола на площадке партии "Единая Россия" сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Сергей Щукин.

По его словам, сеть сегодня состоит из 81 маршрута. Из них 69 автобусных и 12 маршрутов электротранспорта. При этом только изношенность транспорта достигла показателей около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус 4 года назад. Для полного обновления автопарка необходимо около 6 миллиардов рублей, не считая троллейбусов и трамваев.

Как сообщил Сергей Щукин, сегодня в Барнауле насчитывается 228 тысяч автомобилей, что на 15% больше чем 10 лет назад. Уровень автомобилизации на фоне сокращения пассажиропотока ежегодно растет сразу на 2,5%: 50 миллионов в 2018 году против 55 миллионов в 2017-м.

Отметим, что в рамках круглого стола депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова сообщила, что направила письмо на имя председателя правительства страны Дмитрия Медведева с инициативой разработать государственную программу обновления общественного транспорта.

В качестве удачного примера депутат привела историю с троллейбусным парком Севастополя, который был полностью обновлен в 2015 году. По словам парламентария, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщений между небольшими поселениями. Наталья Кувшинова уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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