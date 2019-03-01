В Алтайском крае по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жителю Смоленского района возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 9 января 2019 года 63-летний житель села Солоновка обратился за медицинской помощью и был осмотрен по месту своего жительства фельдшером скорой медицинской помощи, а затем участковым терапевтом.

Мужчине был поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и назначено лечение. Выписали лекарства от кашля и посоветовали применять народные средства.

"В связи с ухудшением самочувствия через несколько дней пациент был доставлен в КГБУЗ "Смоленская ЦРБ", где скончался вследствие острой дыхательной недостаточности, вызванной заболеванием грипп A|H1N1 и двухсторонней пневмонией", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.