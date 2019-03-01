Житель Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за надругательство над собственной дочерью и попытку изнасиловать тещу.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед судом предстал 36-летний мужчина, который является многодетным отцом. Ему инкриминировали совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также умышленные действия, непосредственно направленные на совершение изнасилования с угрозой его применения к потерпевшей.

В данный момент установлено, что летом прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери.

"Девочке через окно удалось убежать в дом бабушки, которая позвонила в правоохранительные органы. Однако до приезда сотрудников полиции и следователя Следственного комитета злоумышленник успел прийти в дом тещи с целью найти дочь. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина, угрожая ножом, попытался изнасиловать тещу. Довести задуманное до конца мужчине не удалось, так как его противоправные действия были пресечены полицейскими", – уточняют в СКР.

Кроме того, правоохранителями был установлен еще один факт сексуального насилия, которое отец совершил в отношении своей дочери, когда ей было 11 лет.

В ведомстве добавляют, что во время следствия мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, утверждая, что воспитывал четверых детей, а старшую дочь "держал в строгости".

При этом ранее он уже был судим за изнасилование. Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.