Фото: "Барнаульский автобус"

В Барнауле возникла острая нехватка водителей для нормальной работы общественного транспорта. Об этом в рамках круглого стола на площадке партии "Единая Россия" сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Сергей Щукин.

По словам представителя мэрии, острая проблема – нехватка водителей для автобусов и электротранспорта, которая достигла 40%. Только в МУП "Горэлектротранс" текучка водителей за год составила около 40%. Многие водители из-за низких заработных плат вынуждены увольняться и уходить на работу в более прибыльные отрасли. Что касается кондукторов, то по словам самих перевозчиков, это в основном пенсионеры.

"В связи с этим на предприятиях идут на нарушения, заставляют водителей перерабатывать. С 1 июля проблема станет еще серьезнее, после того как весь подвижной состав общественного транспорта будет оснащен тахографами, предназначенными для регистрации режима отдыха водителей, а также скоростного режима. В среднем перевозчикам на закупку оборудования, а именно терминалов с фискальными регистратором и тахографом, понадобится около 20 миллионов рублей", – сообщил Сергей Щукин.

Отметим, что для полного обновления автопарка Барнаула перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей, не считая троллейбусов и трамваев.