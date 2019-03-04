В начале февраля 2019 года ООО "Фирсова Слобода", застройщик коттеджного поселка Фирсова Слобода – Новая Грань, анонсировала проведение конкурса частушек. Участникам конкурса нужно было в художественной форме рассказать о загородной жизни в поселке "Фирсова Слобода — Новая Грань".

Тексты частушек участники присылали в редакцию ИА "Амител" , а также на электронную почту компании-организатора.

Спустя месяц были подведены итоги. Конкурсная комиссия определила победителей.

Ценные призы от ООО "Фирсова Слобода" получают:

Газонокосилка — Егор Кирикилица,

Мойка для автомобиля — Иван Савицкий

Разборные мангалы — Дарья Владимировна Володина

Ольга Рябчун

Екатерина Антонова

Агаркова Татьяна

А.М. Казанин.

Награждение победителей состоится 10 марта 2019 года в 14 часов в парке Спорта (ул. Энтузиастов, 12 в) на празднике "Самая русская Масленица" на площадке "Фирсова Слобода – Новая Грань"!

Но без поощрительного приза не останется ни один участник конкурса. Все конкурсанты получают 3-% скидку на приобретение земельного участка в поселке Фирсова Слобода – Новая Грань.

Подробности можно узнать в офисе продаж ООО "Фирсова Слобода". Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, 1 этаж; телефон: +7 3852 22 62 72.