Новые виды патронов создали в России

В России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм, а также два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и улучшенной кучности стрельбы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного конструктора боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова.

По словам Некрасова, институтом была завершена опытно-конструкторская работа "Аверс".

"Это работа по созданию новых патронов калибра 12,7 мм, которые обладают свойством зажжения тяжелых видов топлива", — пояснил Некрасов, уточнив, что созданы бронебойно-зажигательный и зажигательный патроны.

Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" были созданы два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития.

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