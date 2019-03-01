Пользователи Reddit нашли супергероиню на старом видео из России

Пользователи Reddit обратили внимание на старое видео, на котором российская продавщица защитила мужчину от побоев пьяного беспредельщика, сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, что в очереди к кассе произошла потасовка. Один из покупателей начал бить мужчину о холодильник со спиртным. И тогда на помощь пришла сотрудница магазина.

Она подошла к обидчику и несколько раз ударила его по лицу, потом ударила ногой, а после сбила агрессора с ног. Несмотря на то, что события произошли 26 декабря 2016 года, всеобщий интерес это видео вызвало только в 2019 году. В каком городе все случилось, неизвестно.

Иностранные пользователи пишут: "Думаю, я влюбился", "Второй удар был потрясающим", "Извините, я должна надрать задницу, я вернусь через минуту". Других пользователей позабавила реакция мужчин в очереди, которые безмолвно наблюдали за происходящим.