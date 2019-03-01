В Калининграде возбуждено уголовное дело после смерти 15-летней девушки в городской психиатрической больнице № 1, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в начале февраля 15-летняя девушка попала в больницу. Мать рассказывала, что ее дочь всего за неделю похудела на 10 килограммов, с трудом шевелила руками, не могла держать голову, вскоре у нее отказали ноги.

Вскоре девушка оглохла на одно ухо и почти перестала разговаривать. Ей стало трудно дышать, участился пульс, начала мучить бессонница. После, как рассказала сама девочка, она ослепла.

Местные врачи сообщили матери, что это депрессия. Они по-быстрому выписали ее и отправили в психиатрическую больницу, даже не предоставив машину для транспортировки.

В приемном покое во время оформления документов девочка умерла. Матери выдали заключение о смерти, в котором указана причина: "левожелудочковая недостаточность", к которой привела "кардиомиопатия неуточненная".