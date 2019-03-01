Россияне назвали профсоюзы бесполезными и неэффективными

53% россиян относятся скептически к работе профсоюзов, сообщается в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При нарушении трудовых прав российские наемные работники в первую очередь меняют место работы (7%) или обращаются с проблемой к начальству (6%). Лишь 2% обращались в профсоюз или совет трудового коллектива, фактически выполняющий роль профсоюза в традиционном его понимании.

53% россиян считают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права. Также 82% опрошенных заявили, что профсоюзы в нашей стране не играют значительной роли либо вовсе бесполезны. В том, что организации способны помогать, уверены 8% россиян.

55% россиян сообщили, что их трудовые права не нарушались.

"Подстраховка в виде профорганизации нашим людям нужна больше для самоуспокоения", — прокомментировал результаты исследования директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Причина сегодняшнего кризиса профсоюзов, по его мнению, не в плохой их работе, а в особенностях современного общества, в котором профессиональная идентичность не предполагает солидарности, индивидуальная защита прав с участием госорганов или профессиональных юристов часто эффективнее результатов коллективного действия, а интересы работодателей и работников не сталкиваются, а, скорее, совпадают.