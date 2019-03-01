Уральским школьникам не понравился компот с червями

В Свердловской области ученики школы № 2 Каменск-Уральска опубликовали во "ВКонтакте" фотографию червя в компоте, сообщает РИА "Новости".

Авторы снимка утверждают, что такой напиток оказался у половины обедающих школьников.

Отмечается, что прокуратура Свердловской области приступила к проверке. Вместе со специалистами Роспотребнадзора прокуратура проверит, как в школьной столовой соблюдают требования к хранению продуктов.

Эксперты намерены изучить документы, удостоверяющие качество и безопасность еды.

Кроме того, будет проверена технология приготовления блюд в школьной столовой.

Ранее СК заинтересовался обедом из мяса со "щупальцами" у курганских школьников.