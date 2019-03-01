Мальчик, загадавший желание пожать руку Путину, умер в реанимации

10-летний Коля Кузнецов, мечтавший когда-нибудь пожать руку президенту России Владимиру Путину и мечта которого исполнилась перед Новым годом, умер в реанимации столичной клиники, сообщает РИА "Новости".

В декабре 2018 года Владимир Путин посетил форум добровольцев России. Он осмотрел стенды благотворительных проектов, в том числе проекта "Мечтай со мной": в его рамках добровольцы исполняют мечты тяжелобольных детей. Путин тогда собрал пять оставшихся конвертов, в одном из которых оказалось желание Николая. Мальчик мечтал пожать руку президенту.

Сбыча мечт: Путин пожал руку 10-летнему Коле Кузнецову и расписался на его форме для самбо. По словам Коли, рукопожатие президента крепкое. А форму он наденет на первые соревнования после того, как победит болезнь. pic.twitter.com/qs0t31jipG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.

"Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал", — рассказала мама Коли.

Она также сообщила, что расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор. Путин прислал огромную корзину красных роз.

У мальчика был лейкоз, и врачи не давали никаких прогнозов. Перед тем как стало известно о заболевании, подросток занимался вольной борьбой и самбо. Учителя и одноклассники вспоминают его как прилежного ученика.