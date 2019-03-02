Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"

Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску Нафтогаза в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минюст РФ.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. Компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что Минюст предпримет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением арбитражного решения.