Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников за 2018 год, согласно которым среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей — на 5,4% выше показателей 2017 года.

В 2018 году в России насчитывалось около 38 тысяч федеральных служащих. Самую высокую зарплату получают сотрудники аппарата правительства — их среднемесячный доход составил 240,3 тысячи рублей. В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме и Совфеде — по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.

Среди министерств и ведомств больше всего получают сотрудники Федерального казначейства — 159 тысяч рублей. В МИД — 151,1 тысячи рублей, ФНС — 144,8 тысячи рублей.

В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах была ниже средней по Москве.