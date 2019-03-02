Российские ученые рассказали о рекордном падении активности Солнца

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН заявили, что в последние дни активность Солнца снизилась так, что оказалась ниже порога чувствительности научных приборов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте ФИАН

"Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов", — сообщили в ФИАН.

Отмечается, что коротковолновое (мягкое рентгеновское) излучение Солнца формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если поступающие данные свидетельствуют о быстром росте излучения, это значит, что где-то на Солнце произошла вспышка. Сейчас же светило находится на минимуме активности, подчеркнули в ФИАН.

"Судя по тому, что происходит на графиках, Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности. Соответствующий темп микро- и нановспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как еще несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года его активность начнет быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась еще ниже", — отметили ученые.

Они пока не знают, выйдет ли светило из минимума в ближайшие месяцы или "солнечная зима" затянется на непредсказуемое время.