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Американский эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море, проплыв между фрегатами

, ИА "Амител"
Сейчас эсминец находится на пути к Средиземному морю
Российский сторожевой корабль 'Адмирал Эссен' проследовал за эсминцем / Фото: dumskaya.net

Российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен" проследовал за эсминцем / Фото: dumskaya.net

Ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook в пятницу, 1 марта, покинул акваторию Черного моря, передает ТАСС.

Около 8:00 по мск эсминец проплыл между двумя кораблями Черноморского флота. Это случилось в то время, когда "Дональд Кук" вышел из пролива Дарданеллы в Эгейское море.

Российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен" проследовал за ним через 10 минут. Примерно в это же время эсминец США разошелся на встречных курсах со следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам фрегатом "Адмирал Макаров".

Сейчас эсминец находится на пути к Средиземному морю — переходит в южном направлении через международный пролив Босфор.

Ранее сообщалось, что 19 февраля "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря. 25 февраля корабль зашел в порт Одессы и пробыл там три дня.

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Судно может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч). Эсминец имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Судно ввели в строй в августе 1998 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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