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СМИ: Александра Емельяненко задержали в Кисловодске на золотистом "Мерседесе"

, ИА "Амител"
Очевидцы сообщили, что задержанный был сильно пьян, агрессивен и оскорблял сотрудников полиции
Автомобиль пытался уехать от полицейских по тротуару / Фото: кадр из видео

Автомобиль пытался уехать от полицейских по тротуару / Фото: кадр из видео

Жители Кисловодска опубликовали кадры, на которых, как они утверждают, происходит задержание бойца Александра Емельяненко, сообщает телеканал "360". Водитель оскорбляет сотрудников полиции.

Отмечается, что якобы спортсмен за рулем золотистого Mercerdes попал в аварию и отказался остановиться по требованию полиции. На нескольких видео запечатлено, как автомобиль пытается уехать от полицейских по тротуару, а затем правоохранители задерживают водителя.

Очевидцы сообщили, что задержанный был сильно пьян, агрессивен и успел врезаться как минимум в четыре автомобиля. "Пьяный в хлам, ударил минимум четыре авто, оскорблял всех и вся, сам "мерс" весь поцарапанный, вплоть до погнутых дисков. Его еле-еле схватили", — написала одна из местных жительниц.

Один из очевидцев опубликовал кадры, на которых позолоченная машина едет по тротуару. Другой очевидец отметил, что автомобиль хотели эвакуировать из-за того, что его оставили на пешеходном переходе. Тогда водитель попытался уехать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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