Жители Кисловодска опубликовали кадры, на которых, как они утверждают, происходит задержание бойца Александра Емельяненко, сообщает телеканал "360". Водитель оскорбляет сотрудников полиции.

Отмечается, что якобы спортсмен за рулем золотистого Mercerdes попал в аварию и отказался остановиться по требованию полиции. На нескольких видео запечатлено, как автомобиль пытается уехать от полицейских по тротуару, а затем правоохранители задерживают водителя.

Очевидцы сообщили, что задержанный был сильно пьян, агрессивен и успел врезаться как минимум в четыре автомобиля. "Пьяный в хлам, ударил минимум четыре авто, оскорблял всех и вся, сам "мерс" весь поцарапанный, вплоть до погнутых дисков. Его еле-еле схватили", — написала одна из местных жительниц.

Один из очевидцев опубликовал кадры, на которых позолоченная машина едет по тротуару. Другой очевидец отметил, что автомобиль хотели эвакуировать из-за того, что его оставили на пешеходном переходе. Тогда водитель попытался уехать.