Новый перечень вредных для женщин профессий появится в России

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов заявил, что обновленный перечень производств, работа на которых вредна для женского здоровья, будет принят в России в течение месяца, пишут "Известия".

"Я думаю, что в этом месяце работа завершится. Перечень уже второй раз проходит общественные обсуждения, прошел все замечания Минюста, поддержан российской трехсторонней комиссией", — сказал Черкасов.

Министерство труда и социальной защиты предложило ранее исключить из перечня утратившие актуальность в современном мире профессии, а также пересмотреть список вредных для женщин работ. В списке должны быть учтены все факторы, которые влияют на их репродуктивное здоровье.

В настоящее время в число вредных для женщин профессий входит около 400 специальностей из различных отраслей: горные работы, работы со свинцом, металлообработка и другие. Также женщинам нельзя работать машинистом и помощником машиниста локомотива, составителем поездов и осмотрщиком вагонов.