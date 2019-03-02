Илона Столье, являвшаяся женой бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, заявила в своем Instagram, что необходимо ограничить доступ "нищебродов" в "некоторые рестораны", сообщает "Москва 24".

Столье подчеркнула, что богатым людям нужно дать возможность "не лицезреть быдло" в элитных местах.

"Я считаю, что вход в рестораны должен быть строго ограничен… в элитных заведениях нищебродам не место", — цитирует издание Илону.

Сейчас данный пост недоступен, поскольку он вызвал множество возмущенных комментариев и Столье решила его удалить.

Илона Столье родилась в Даугавпилсе в 1981 году. Жила и училась в Риге. Получила высшее юридическое образование в Латвийском университете. С 2000 года живет в Москве, где работает для русских изданий Vogue и Tatler.