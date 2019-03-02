Британский рэпер снял клип о своем наркобизнесе и сел на пять лет

Британский рэпер Trapstar Toxic (Адетокунбо Аджибола) получил пять лет тюрьмы за хранение наркотиков с целью сбыта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Полиция заинтересовалась 26-летним рэпером после появления в 2017 году его клипа Out Ere, в котором он рассказал о торговле наркотиками. Полиция штурмом взяла его дом 25 апреля 2018 года. Рэпер выпрыгнул из окна второго этажа, но был задержан.

Дом рэпера выглядел как "фабрика по расфасовке наркотиков". Стражи правопорядка конфисковали 241 грамм кокаина высокой степени чистоты, 60 граммов смеси крэка и кокаина, а также 240 граммов марихуаны.