Назван самый дешевый тур на 8 марта для россиян

Самый бюджетный тур на праздник 8 Марта обошелся путешественникам в 11,5 тысячи рублей – в пансионат в Адлере на шесть дней и без питания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Travelata.ru.

Самый дорогой тур для трех взрослых обошелся в 384 270 рублей – в австрийский курорт Зёльден в трехзвездочный отель.

Если говорить о самом дорогом туре по России, то таковым стала поездка стоимостью 91 170 рублей. На эти деньги пара пробудет в двухзвездочном отеле на Красной Поляне с системой питания – "все включено".

Аналитики отметили, что за год стоимость туров на праздничные выходные в марте возросла. Средний чек увеличился на 12 тысяч рублей, в среднем туристы теперь тратят 82 тысячи рублей.