Массовая драка произошла в мэрии Херсона из-за переименования улицы

Массовая драка произошла во время заседания в здании горсовета украинского Херсона, сообщает LIFE со ссылкой на портал "Гривна. Херсон".

Отмечается, что во время заседания поступило предложение переименовать улицу Херсона в память о погибшей Екатерине Гандзюк, работавшей советником мэра.

Присутствовавшие активисты, среди которых были родственники погибших в Донбассе военных, выступили против такого переименования и предложили присвоить улице имя командира батальона "Херсон". Во время спора они подрались с активистами другой националистической организации.

Полицейские вывели нарушителей порядка из здания, драка продолжилась на улице. Отмечается, что в столкновении упавшую на землю женщину топтали, а мужчине слезоточивым глазом обожгли сетчатку глаза. В итоге были задержаны двое участников беспорядка.

В июле 2018 года Екатерине Гандзюк плеснули в лицо серной кислотой. Помощница мэра и журналистка получила 35% ожогов тела, в ноябре она скончалась в больнице.