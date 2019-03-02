Певица Maruv получила российскую награду "Прорыв года"

Украинская певица Maruv, которая стала победительницей национального отбора на "Евровидение-2019" и отказалась ехать на конкурс, получила российскую награду ZD AWARDS — 2018 в номинации "Прорыв года", сообщает "Московский комсомолец".

Исполнительница выложила в Сеть видео, в котором поблагодарила организаторов. Однако она отметила, что не сможет лично приехать за наградой.

"Спасибо огромное. Я очень рада получить эту награду. Скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю", — сказала артистка на видео.

Ранее сообщалось, что победительница национального отбора Maruv отказалась ехать на музыкальный конкурс из-за "кабальных условий контракта".

Позже от поездки отказались еще несколько лидеров отбора. В итоге Украина заявила о том, что не будет участвовать в "Евровидении-2019".