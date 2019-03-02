В Камне-на-Оби в туалете общежития агротехникума было обнаружено тело молодого человека 1996 года рождения, пишут "Каменские известия".

Посмертной записки обнаружено не было, ранее намерений свести счеты с жизнью не проявлял. Известно, что накануне парень расстался с девушкой.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 28 февраля, тело было обнаружено в 22:15.

Как пояснила Валентина Гилева, следователь Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.