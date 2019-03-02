В Алтайском крае в субботу утром, 2 марта, на автодороге К-03 Змеиногорск — Карасук в районе села Табуны произошло столкновение автомобиля ГАЗ-21 "Волга" с пассажирским автобусом Белокуриха — Яровое, сообщает региональное МВД.

В результате происшествия мужчина 1956 года рождения, управлявший автомобилем "Волга", скончался на месте. Пассажирка 1953 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

В момент ДТП в автобусе находились 24 пассажира, на месте происшествия за медицинской помощью к работникам скорой помощи никто не обращался. Все пассажиры продолжили движение на дополнительно предоставленном транспорте.