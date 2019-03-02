Россия потратила на создание космического ракетного комплекса "Ангара" 112 миллиардов рублей, написал в своей книге экс-гендиректор Центра Хруничева и генконструктор средств выведения легкого и тяжелого классов Владимир Нестеров, сообщает РИА "Новости".

По словам Нестерова, средства пошли на два успешно проведенных пуска "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5", а также строительство стартового комплекса на космодроме Плесецк. Больше всего средств — более 62 миллионов рублей — были потрачены на опытно-конструкторские работы.

В своей книге он также объяснил, почему ракетный комплекс создавался больше 20 лет: с 1993 по 2014 годы.

"С 1993 по 2006 годы, то есть за первые 13 лет создания на "Ангару", было выделено менее 4% средств от необходимого. В 2006 году финансирование пошло нормально, и уже в августе 2009 года УРМ-1 в составе южнокорейской ракеты-носителя KSLV успешно начал летные испытания, и, если бы не кризис 2009-2010 годов, то в 2011-2012 годах были бы начаты летные испытания КРК "Ангара" в Плесецке", — говорится в книге.

Нестеров отметил, что "Ангара" является лучшим в мире ракетно-космическим комплексом. По его мнению, в ближайшие 10-15 лет никто не сможет создать двигатель, подобный РД-191. В комплексе используются лучшие в России системы управления и измерения.

Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" успешно состоялся 23 декабря 2014 года. У ракеты есть две модификации: "Ангара-А5В" с водородным разгонным блоком и "Ангара-А5М" с применением двигателей РД-191М. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 год, намечен на конец 2019 года.