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Россия потратила 112 млрд рублей на космический ракетный комплекс "Ангара"

, ИА "Амител"
Нестеров отметил, что "Ангара" является лучшим в мире ракетно-космическим комплексом
Комплекс создавался больше 20 лет: с 1993 по 2014 годы / Фото: structure.mil.ru

Комплекс создавался больше 20 лет: с 1993 по 2014 годы / Фото: structure.mil.ru

Россия потратила на создание космического ракетного комплекса "Ангара" 112 миллиардов рублей, написал в своей книге экс-гендиректор Центра Хруничева и генконструктор средств выведения легкого и тяжелого классов Владимир Нестеров, сообщает РИА "Новости".

По словам Нестерова, средства пошли на два успешно проведенных пуска "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5", а также строительство стартового комплекса на космодроме Плесецк. Больше всего средств — более 62 миллионов рублей — были потрачены на опытно-конструкторские работы.

В своей книге он также объяснил, почему ракетный комплекс создавался больше 20 лет: с 1993 по 2014 годы.

"С 1993 по 2006 годы, то есть за первые 13 лет создания на "Ангару", было выделено менее 4% средств от необходимого. В 2006 году финансирование пошло нормально, и уже в августе 2009 года УРМ-1 в составе южнокорейской ракеты-носителя KSLV успешно начал летные испытания, и, если бы не кризис 2009-2010 годов, то в 2011-2012 годах были бы начаты летные испытания КРК "Ангара" в Плесецке", — говорится в книге.

Нестеров отметил, что "Ангара" является лучшим в мире ракетно-космическим комплексом. По его мнению, в ближайшие 10-15 лет никто не сможет создать двигатель, подобный РД-191. В комплексе используются лучшие в России системы управления и измерения.

Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" успешно состоялся 23 декабря 2014 года. У ракеты есть две модификации: "Ангара-А5В" с водородным разгонным блоком и "Ангара-А5М" с применением двигателей РД-191М. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 год, намечен на конец 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.03.2019 13:54
АБОРИГЕН

Очень точный термин, именно что потратила. Можно даже более ясно выразиться, прос...ло правительство эти деньги. За эти деньги можно закрыть ряд социальных проблем. Например позорное собирание денег на лечение онкобольных. Супердержава б...ть.

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