Владивостокская епархия открестилась от 68-метровой статуи Христа

Во Владивостокской Епархии ничего не знают о проекте установки гигантской статуи Иисуса Христа на сопке Крестовой, сообщает "ФедералПресс".

Об установке 68-метрового Христа написали ранее на сайте духовно-православного центра Вятского Посада. Позднее сообщение с ресурса исчезло, но осталось сохраненное изображение, как это должно выглядеть. Там же отмечалось, что проект обсуждали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Вятского посада Геннадий Цурков и вице-президент АФК "Система" Али Узденов.

Отмечается, что в пресс-службе городской администрации также заверили, что в мэрии проект не обсуждался.

В администрации Приморского края сообщили, что официальных заявлений на этот счет не было.

Ранее сообщалось, что монумент Христа будет осенять крестным знамением все прибывающие в Россию и отплывающие из страны корабли и суда. Спаситель будет благословлять моряков перед дальними походами.

Примечательно, что в 1972 году на сопке Крестовой собирались установить самый большой в СССР памятник Ленину, а на соседней сопке — Сталину.