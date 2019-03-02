В Алтайском крае полицейские разыскивают неизвестных, совершивших кражу денежных со счетов жительницы Рубцовска, сообщает региональное МВД.

Полиция напоминает гражданам о бдительности. При обращении к вам по телефону или в смс-сообщении неизвестных лиц с просьбой сообщить информацию о вашей банковской карте отвечайте отказом, в случае необходимости сами свяжитесь с банком.

На сотовый телефон горожанки позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником известного банка. Под предлогом подключения функции "кэшбек" он попросил сообщить ему номера имеющихся карт и код из СМС. После чего с двух банковских счетов, принадлежащих рубцовчанке, были списаны более 60 тысяч рублей.

Примечательно, что потерпевшая знала о подобных схемах хищения, но доверилась незнакомцу и передала конфиденциальную информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отмечается, что за последнюю неделю в Рубцовске зарегистрировано четыре подобных факта. Предварительно установлено, что злоумышленники, чтобы ввести граждан в заблуждение, осуществляют звонок через интернет, указывая стационарный номер телефона отделения банка в Москве, который действительно существует. Как правило, звонок с известного номера не вызывает подозрений и граждане доверяют позвонившему лицу.